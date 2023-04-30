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Beşiktaş-Galatasaray derbisinden notlar

Beşiktaş-Galatasaray derbisinden notlar

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo'yu yedeğe çekti.

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde bu futbolcunun yerine Mauro Icardi'yi görevlendirdi.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.

Galatasaray'da Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram derbinin kadrosunda yer almadı.

Bafetimbi Gomis kadroda

Galatasaray'da teknik heyetin kararına gösterdiği tepki nedeniyle yaşanan sorun tatlıya bağlanan Bafetimbi Gomis, Beşiktaş derbinin kadrosuna alındı.

Fransız futbolcu, derbi maçta yedek kulübesinde görev bekledi.

Ligin 30. haftasındaki Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta görev verilmediği için tepki gösteren Gomis, Fatih Karagümrük müsabakasının kadrosunda yer almamıştı.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Nicolo Zaniolo Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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