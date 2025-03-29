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Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde VAR Hakemi Pawel Pskit

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Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasında Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit olacak. Mücadele Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da gerçekleşecek.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbi müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR'da Onur Özütoprak eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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