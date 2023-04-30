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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk yarı 1-1 sona erdi

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk yarı 1-1 sona erdi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 20'nci dakikada Icardi ve 35'inci dakikada Saiss'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

GOLLER: Dk. 35 Saiss ( Beşiktaş ), Dk. 20 Icardi ( Galatasaray )

SARI KART: Rashica ( Galatasaray )

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 20'nci dakikada Icardi ve 35'inci dakikada Saiss'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

20'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rashica'nın pasında ön direğe hareketlenen Icardi'nin sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Atlıpasın hemen dışında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

35'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan kornerde Masuaku ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Saiss'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor

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