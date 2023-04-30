Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk yarı 1-1 sona erdi
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Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 20'nci dakikada Icardi ve 35'inci dakikada Saiss'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin TuğralBEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, AboubakarGALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, IcardiGOLLER: Dk. 35 Saiss ( Beşiktaş ), Dk. 20 Icardi ( Galatasaray )SARI KART: Rashica ( Galatasaray )Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 20'nci dakikada Icardi ve 35'inci dakikada Saiss'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.20'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rashica'nın pasında ön direğe hareketlenen Icardi'nin sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Atlıpasın hemen dışında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.35'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan kornerde Masuaku ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Saiss'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor