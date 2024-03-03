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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

KARA KARTAL 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, 28. hafta öncesinde averajla üçüncü Trabzonspor'un ardında dördüncü sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert Günok, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.

Galatasaray; Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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