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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi son kadrolar açıklandı

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi son kadrolar açıklandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Beşiktaş'ın kadrosunda Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk ve Aboubakar yer alırken, Galatasaray'ın kadrosunda ise Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem ve Icardi bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Dev derbiye takımlar şu kadrolarla çıkacak:

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Vodafone Park Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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