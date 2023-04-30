Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi son kadrolar açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Beşiktaş'ın kadrosunda Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk ve Aboubakar yer alırken, Galatasaray'ın kadrosunda ise Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem ve Icardi bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.
Dev derbiye takımlar şu kadrolarla çıkacak:BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023