Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi için RAMS Park'ta

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi için RAMS Park'ta
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile karşılaşmak üzere RAMS Park'a geldi. Siyah-beyazlılar, derbi için son hazırlıklarını tamamladı ve yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş kafilesi RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a geldi. Beşiktaş, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Yerel Haberler Galatasaray Politika Beşiktaş Futbol Spor

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta fark açılıyor

Kıran kırana maçta fark açılıyor! Tempo inanılmaz
2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü: Köpeğin sahibi 'Resmen cinayet' dedi

2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, ) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi? Pazartesi hangi diziler var? 26 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi? John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi? Ural Kaspar kimdir? Ural Kaspar kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.