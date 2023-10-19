Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Takım, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan idmanla taktik çalışmalarını tamamladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda yapılan çalışmayla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra sahaya çıktı. Çalışma, derbinin taktik uygulamalarıyla sona erdi.
Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA / Spor