Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak derbi maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşuları ve pasla başlayan idmanın 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, derbi maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Spor