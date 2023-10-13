Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda bazı oyuncular bireysel çalıştı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikası basın açık gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmana, pasa yönelik istasyon çalışmalarıyla devam edildi.

Siyah-beyazlı futbol takımında Eric Bailly, Mert Günok, Salih Uçan ve Gedson Fernandes bireysel çalıştı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Cenk Tosun, Amir Hadziahmetovic, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov, Milot Rashica, Vincent Aboubakar, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy katılmadı. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç da idmanda yer almadı.