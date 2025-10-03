Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazır

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamladı ve derbiye hazırlandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması ve taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. hafta maçında yarın derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
