Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazır
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, derbiye yönelik taktik organizasyonlarla noktalandı.
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Spor