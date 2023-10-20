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Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.