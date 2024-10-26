Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan Lyon maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması ve koşu yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynanacak derbi maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.