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Beşiktaş-Galatasaray Derbisi 5 Kıtada Canlı Yayında

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. beIN SPORTS, özel çekimlerle derbinin tüm heyecanını futbolseverlere aktaracak.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisi, 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi, beIN SPORTS'ta ekranlara gelecek. Derbi heyecanı, gün boyunca beIN SPORTS ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yayıncı kuruluşun 100 kişilik prodüksiyon ekibi, 25 stadyum kamerası, 1 drone kamerası ve 2 motosiklet kamerasıyla futbolseverler, derbinin her anına kesintisiz tanıklık edecek. Takımların tesislerden ayrılışından soyunma odası görüntülerine ve santraya kadar özel çekimlerle, 25 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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