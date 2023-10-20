Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Beşiktaş'ın sakat oyuncuları ise derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

RAMS Park'ta oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in kalan bölümünde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Hanesine 16 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.

Ligin son şampiyonu Galatasaray ise 7 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda elde ettiği 22 puanla ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi sakat futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş'ın yarın kadroda yer alması beklenmiyor. Mert Günok ile Arthur Masuaku'nun derbi kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

Gedson Fernandes dönüyor

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuşacak.

Portekizli futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan müsabakada görev yapmıştı.

Gedson Fernandes, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 4'ü Trendyol Süper Lig'de, 1'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski takımına karşı ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Deplasmanda 6 maçtır yenemiyor

Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı.

"Kara Kartal", sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017'de oynanan maçtan Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son 6 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazanırken, 1'i ise berabere sonuçlandı

Teknik direktör değişti, rakip yine Galatasaray

Beşiktaş, geçen sezonun ardından 2023-2024'te de teknik direktör değişikliği sonrası ikinci maçını Galatasaray'a karşı oynayacak.

Siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in istifa etmesinin ardından teknik sorumluluk görevine getirilen Burak Yılmaz, ikinci sınavını Galatasaray önünde verecek. Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk müsabakada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Geçen sezon Valerien Ismael'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Güneş de ikinci maçına Galatasaray'a karşı çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı müsabakayı 2-1 kazanmıştı.