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Beşiktaş, Galatasaray'a Karşı Kazanma Serisini Sonlandırmak İstiyor

Beşiktaş, Galatasaray'a Karşı Kazanma Serisini Sonlandırmak İstiyor
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Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, pazartesi günü oynanacak mücadelede bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olduğu son 7 maçta galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar, son 4 müsabakanın ise tamamını kaybetti.

Trednyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, pazartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Ligde geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, namağlup unvanını ezeli rakibi karşısında da korumak istiyor.

Son 7 maçı kazanamadı

Kara Kartal, Aslan'a karşı deplasmandaki kötü serisini sonlandırmanın da peşinde. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 7 maçta galibiyetle tanışamadı. Ayrıca RAMS Park'taki son 4 mücadelenin tamamını kaybeden Beşiktaş, attığı 4 gole karşılık, filelerinde 13 gol gördü.

Beşiktaş'ın, Galatasaray'a konuk olduğu son 7 müsabakanın sonuçları şöyle:

2017-2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2018-2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2019-2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

2020-2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

2021-2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2022-2023

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2023-2024

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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