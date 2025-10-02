Haberler

Beşiktaş, Galatasaray'a Karşı Galibiyet Hasretini Sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olduğu son 8 maçta galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar, son 5 müsabakayı da kaybetti.

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olduğu son 8 maçta galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar, son 5 müsabakanın ise tamamını kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ın konuğu olacak. Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, son haftalardaki iyi gidişatını sarı-kırmızılı takım karşısında da sürdürmek istiyor.

Son 8 maçı kazanamadı

Kara Kartal, Aslan'a karşı deplasmandaki kötü serisini de sonlandırmanın peşinde. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 8 maçta galibiyetle tanışamadı. Ayrıca RAMS Park'taki son 5 mücadelenin tamamını kaybeden Beşiktaş, attığı 5 gole karşılık, filelerinde 15 gol gördü.

Beşiktaş'ın, Galatasaray'a konuk olduğu son 8 müsabakanın sonuçları şöyle:

2017-2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2018-2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2019-2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

2020-2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

2021-2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2022-2023

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2023-2024

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2024-2025

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 - İSTANBUL

