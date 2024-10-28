Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 Yenildi, Muçi İkinci Golünü Attı

Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 Yenildi, Muçi İkinci Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın tek golünü atan Ernest Muçi, bu sezon toplamda ikinci golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta takımının tek golünü kaydeden Ernest Muçi, bu sezon tüm kulvarlardaki ikinci golünü attı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenildi. Siyah-beyazlıların tek golü 90+4. dakikada Muçi'den geldi. Arnavut futbolcu, böylelikle bu sezon ikinci golünü kaydetmiş oldu.

Ligde 7. maçına çıkan Muçi, ilk golünü ikinci haftadaki Antalyaspor müsabakasında attı. Ernest Muçi, geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında da 1 asist yaptı.

UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 4 karşılaşmada forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun 1 asisti bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Güncel Futbol Oyun Spor

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı? 29 Ekim kütüphaneler açık mı? 28-29 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.