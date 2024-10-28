Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 Yenildi, Muçi İkinci Golünü Attı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta takımının tek golünü kaydeden Ernest Muçi, bu sezon tüm kulvarlardaki ikinci golünü attı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenildi. Siyah-beyazlıların tek golü 90+4. dakikada Muçi'den geldi. Arnavut futbolcu, böylelikle bu sezon ikinci golünü kaydetmiş oldu.

Ligde 7. maçına çıkan Muçi, ilk golünü ikinci haftadaki Antalyaspor müsabakasında attı. Ernest Muçi, geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında da 1 asist yaptı.

UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 4 karşılaşmada forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun 1 asisti bulunuyor. - İSTANBUL