Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, sarı-kırmızılı deplasmandaki galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, sarı-kırmızılı deplasmandaki galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgiyle beraber siyah-beyazlıların, sarı-kırmızılı deplasmandaki kazanamama serisi de 7 maça çıktı. Kartal, Seyrantepe'deki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de Talisca'nın golüyle 1-0'lık skorla almıştı. - İSTANBUL