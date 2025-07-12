Beşiktaş GAİN, Vitto Brown ile Sözleşme İmzaladı
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Vitto Brown ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladığını duyurdu.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Vitto Brown ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki basketbolcu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
Kariyeri boyunca ABD, İspanya, Fransa ve Türkiye'de çeşitli kulüplerde görev alan Brown, son olarak Fransa'nın Monaco takımında forma giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor