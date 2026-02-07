Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Safiport Erokspor'u 88-68'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Morgan 14, Lemar 12, Thomas 13, Zizic 10, Mathews 5, Dotson 8, Sertaç Şanlı 7, Yiğit Arslan 11, Brown 2
Safiport Erokspor: Crawford 5, Simmons 6, Cornelie 24, Egehan Arna 7, Love 15, Pangos 4, Erten Gazi, Galloway 7, Thurman, Ahmet Düverioğlu
1. Periyot: 18-15
Devre: 43-34
3. Periyot: 69-51
Beş faulle oyundan çıkan: 39.39 Egehan Arna (Safiport Erokspor)
