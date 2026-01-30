Haberler

Onvo Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş GAİN: 62-79

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi 18'inci haftasında Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-62'lik skorla mağlup etti. Maçta ilk periyot 14-17, devre 29-30 ve üçüncü periyot 45-57 sonuçlandı.

SALON: Gazanfer Bilge Spor Salonu

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: de Vries 4, Lecque 11, Metin Türen 4, Bandaogo 15, Pusica 7, Johnson 14, Pipes 2, Myers 1, Can Kaan Turgut 2, Doğan Şenli 2, Muhaymin Mustafa

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 11, Lemar, Berk Uğurlu 9, Zizic 11, Morgan 2, Brown 10, Sertaç Şanlı 5, Dotson 8, Yiğit Arslan 8, Thomas 15, Canberk Kuş

1'İNCİ PERİYOT: 14-17

DEVRE: 29-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-57

Basketbol Süper Ligi 18'inci haftasının açılış maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beşiktaş GAİN'in 79-62 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Faciadan dönüldü! Süper Lig devinin takım otobüsüne saldırı
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı