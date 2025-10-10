Haberler

Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece'yi 100-76 Yenerek 3. Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece'yi 100-76 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Maçın periyotları sonucunda Beşiktaş, güçlü performansıyla dikkat çekti.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 9, Lemar 13, Anthony Brown 14, Vitto Brown 13, Zizic 16, Dotson 11, Kamagate 6, Yiğit Arslan 8, Canberk Kuş 10, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel

Onvo Büyükçekmece : Lecque 16, de Vries 17, Bruinsma 4, Muhammed Doğan Şenli 11, Johnson 4, Metin Türen 7, Pipes 13, Can Kaan Turgut, Bandaogo 2, Yiğit Özkan 2

1. Periyot: 17-20

Devre: 44-52

3. Periyot: 74-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece'yi 100-76 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 3'te 3 yaptı. Onvo Büyükçekmece ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
