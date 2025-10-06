Beşiktaş GAİN, London Lions'ı Ağırlıyor

Haberler

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında London Lions takımını konuk edecek. Maç, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin London Lions takımını konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyonun ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 85-79 mağlup ayrıldı.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
