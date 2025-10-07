Haberler

Beşiktaş GAİN, London Lions'ı 99-73 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı

EuroCup B Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş GAİN, sahasında London Lions'u 99-73 mağlup etti. Beşiktaş böylece ilk galibiyetini alırken, London Lions galibiyetle tanışamadı. Ante Zizic, Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

SALON: BJK GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ioannis Foufis, Milos Koljensic, Nick Van Den Broeck

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 5, Dotson 11, Kamagate 9, Berk Uğurlu 12, Yiğit Arslan 11, Lemar 11, Canberk Kuş, Anthony Brown 7, Vito Brown 16, Zizic 17, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel

LONDON LİONS: Scott 13, Sandy, Adamu 14, Soluade, Price 7, Williams 4, Lukosiunas 3, Rai 2, Phillip 12, Mcgusty 7, Williams 8, Goodwin 3

1'İNCİ PERİYOT: 26-15

DEVRE: 50-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-53

EuroCup B Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı London Lions'u 99-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş ilk galibiyetini alırken, London Lions ise henüz galibiyetle tanışamadı. Mücadelenin en skorer ismi ise Beşiktaş'ta 17 sayı kaydeden Ante Zizic oldu.

