Beşiktaş GAİN, Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda sahasında Litvanya'nın Lietkabelis takımını normal süresi 80-80 biten mücadelede 94-85 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa Kupası'ndaki 8. galibiyetini elde etti.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Hugues Thepenier (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)

Beşiktaş GAİN: Mathews 14, Berk Uğurlu 12, Morgan 8, Anthony Brown 4, Zizic 16, Dotson 10, Kamagate 6, Yiğit Arslan 6, Lemar 5, Vitto Brown 13

Lietkabelis: Aimaq 5, Mutic 5, Kullamae 18, Flowers 27, Danusevicius 10, Morris 7, Bickauskis, Furmanavicius 5, Maldunas 2, Kuliesa 3, Lavrinovicius 3

1. Periyot: 27-19

Devre: 47-38

3. Periyot: 64-65

Normal süre: 80-80

Beş fulle çıkanlar: 43.75 Furmanavicius, 41.69 Lavrinovicius (Lietkabelis)

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 10. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Litvanya'nın Lietkabelis ekibini normal süresi 80-80 biten karşılaşmada 94-85 yendi.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupası'nda üst üste 4, toplamda 8. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
