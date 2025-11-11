Beşiktaş GAİN, İtalya'nın Dolomiti Energia Takımını Ağırlayacak
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın saat 20.00'de Dolomiti Energia'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, geride kalan 6 haftada 4 galibiyetle 3. sırada yer alıyor.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 82-79 mağlup oldu.
Dolomiti Energia ise üçer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada kendine yer buldu.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor