Beşiktaş GAİN, Glint Manisa Basket'i Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürüyor

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 79-65 yenerek namağlup unvanını korudu ve ligdeki en iyi sezon başlangıcı rekorunu geliştirdi. Maç öncesinde ise 'Kadına Şiddete Hayır' tişörtleriyle ısındılar.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner

Beşiktaş GAİN: Berk İbrahim Uğurlu 6, Lemar 8, Anthony Brown 3, Vitto Brown 3, Kamagate 13, Mathews 22, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 5, Canberk Kuş

Glint Manisa Basket: Smith 3, Yiğit Onan 10, Mintz 9, Johnson 6, Pereira 13, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Buğra Çal 6, Zemaitis 6, Mobley 10

1. Periyot: 17-19

Devre: 32-44

3. Periyot: 57-56

Bu sonuçla 9'da 9 yapan namağlup siyah-beyazlılar, liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, üst üste 9. galibiyetini alarak ligde en iyi sezon başlangıcı rekorunu da geliştirdi.

Manisa ekibi ise 6. yenilgisini yaşadı.

Öte yandan Beşiktaş GAİN, maç öncesindeki ısınma bölümüne "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle çıktı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
