Beşiktaş GAİN, Cosea'yı 30 Sayı Farkla Yendi

Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 5. haftasında sahasında Fransa'nın Cosea takımını 90-60 mağlup ederek, sezonun 4. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maçta baştan sona üstün oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 26-13 önde geçti. Devre arasına 55-27 üstün giren Beşiktaş, üçüncü çeyreğini 66-46 önde kapattığı maçı 90-60 kazandı.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maçta baştan sona üstün oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 26-13 önde geçti. Devre arasına 55-27 üstün giren Beşiktaş, üçüncü çeyreğini 66-46 önde kapattığı maçı 90-60 kazandı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Sezona 4'te 4 yaparak giren Cosea ise ilk kez mağlup oldu.

Beş oyuncusu çift haneli skor üreten Beşiktaş'ta Devon Dotson ve Yiğit Arslan 16'şar sayı, Ante Zizic 15 sayı 14 ribaunt, Jonah Methews 14 sayı, Anthony Brown ise 11 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
