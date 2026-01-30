Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-62 mağlup ederek ligdeki 15. galibiyetini aldı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 11, Van Der Vuurst 4, Pusica 7, Metin Türen 4, Bandaogo 15, Pipes 2, Muhaymin Mustafa, Can Kaan Turgut 2, Myers 1, Doğan Şenli 2, Johnson 14

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 9, Morgan 2, Lemar, Zizic 11, Dotson 8, Sertaç Şanlı 5, Yiğit Arslan 8, Brown 10, Thomas 15

1. Periyot: 14-17

Devre: 29-30

3. Periyot: 45-57

Beş faulle çıkan: 37.53 Thomas ( Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasının ilk maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-62 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 15. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 16. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
