Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti. Karşılaşmada Beşiktaş'ın oyuncuları etkili performanslar sergiledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: Flynn 8, Ponitka 1, İsmet Akpınar, Cavanaugh 21, Williams 20, Koprivica 6, Mitchell 6, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Hale 18

Beşiktaş GAİN: Mathews 7, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 10, Vitto Brown 11, Zizic 14, Dotson 17, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Lemar 16, Canberk Kuş

1. Periyot: 17-23

Devre: 36-46

3. Periyot: 59-76

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
