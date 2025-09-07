Haberler

Beşiktaş GAİN, Antalya'da TOFAŞ'ı Yendi

Antalya'da düzenlenen 'Gloria Pre-Season Games 2025' turnuvasında Beşiktaş GAİN, TOFAŞ'ı 86-81 mağlup etti. Maçın sonucunda siyah-beyazlı ekip, üç çeyrekte de üstünlük kurarak galip gelmeyi başardı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini siyah-beyazlılar 28-27 önde tamamladı. İkinci çeyrek 45-45 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte rakibine 68-63 üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 86-81 kazandı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
