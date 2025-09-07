Beşiktaş GAİN, Antalya'da TOFAŞ'ı Yendi
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN, TOFAŞ'ı 86-81 yendi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini siyah-beyazlılar 28-27 önde tamamladı. İkinci çeyrek 45-45 eşitlikle sona erdi.
Üçüncü çeyrekte rakibine 68-63 üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 86-81 kazandı.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
