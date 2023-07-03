Beşiktaş Futbolcuları Sağlık Kontrollerinden Geçti

Beşiktaş futbolcuları, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çeşitli testlerden geçirildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testlerinin ardından futbolcular, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı sağlık kontrolünden geçti. Kontroller, çeşitli bölümlerde yapılan muayeneler ve akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta futbolcular, çeşitli testlerden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağlık ekibi tarafından esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testlerine tabi tutuldu.

Bu arada siyah-beyazlı futbolcular Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Kalafat, Mert Günok, Cenk Tosun, Valentin Rosier, Ahmet Gülay, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut ve Umut Meraş, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.