Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıyla başladı ve pas organizasyonlarıyla tamamlandı.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Denge ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, top kapma ve pas organizasyonlarıyla tamamlandı.
Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor