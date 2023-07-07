Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıyla başladı ve pas organizasyonlarıyla tamamlandı.