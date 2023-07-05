Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda koşu, ısınma hareketleri, alan savunması ve saha yerleşimi çalışmaları yapıldı. Sakatlığı süren Tayyip Talha Sanuç ve izinli Romain Saiss antrenmana katılmazken, Cenk Tosun koşu çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş yöneticileri de antrenman öncesinde bir araya gelerek sohbet etti. Takım, yarın hazırlıklarını sürdürecek.