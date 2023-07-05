Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Günün antrenmanında ısınma, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Pas organizasyonları ve voleybol maçıyla idman tamamlandı. Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.