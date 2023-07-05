Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Spor Haberleri
Beşiktaş Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Günün antrenmanında ısınma, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Pas organizasyonları ve voleybol maçıyla idman tamamlandı. Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, ısınma, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, pilates topuyla yapılan voleybol maçıyla tamamlandı.
Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.