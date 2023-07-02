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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Beşiktaş Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah antrenmanında ısınma hareketleri, istasyon koşuları, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladı. İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Şenol Güneş Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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