Üye Girişi
Haberi Paylaş
Beşiktaş Futbol Takımı'nda bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda bayramlaşma töreni yapıldı

Spor Haberleri

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekip bayramlaşırken, adet olduğu üzere kolonya ile şeker ikram edildi.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title