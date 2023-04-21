Beşiktaş Futbol Takımı'nda bayramlaşma töreni yapıldı
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Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.
Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekip bayramlaşırken, adet olduğu üzere kolonya ile şeker ikram edildi.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor