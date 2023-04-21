Beşiktaş Futbol Takımı'nda bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekip bayramlaşırken, adet olduğu üzere kolonya ile şeker ikram edildi.