Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Semih Kılıçsoy'un çıkıp sorumluluk alması en sevindirici olaydı

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, bugünkü istekli ve arzulu oyunun devamlı olmasını temenni ederek, "Semih Kılıçsoy'un çıkıp sorumluluk alması en sevindirici olaydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Bugün Semih Kılıçsoy'un çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Onun dışında takımın tamamı galibiyeti Samet abiye hediye etti. Onun yaş günüydü. Mücadele edince seyircimiz de mutlu oluyor. İnşallah bu arzulu, istekli oyuna devam edecek oyuncularımız. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Avrupa'da transfer bitti ama bizde devam ediyor. Arayışlarımız da var. Bugün bir oyuncu geldi. İki kulüp anlaşmaya çok yakın. Yarın herhalde resmi açıklama olur. Önümüzdeki hafta içinde istediğimiz şekilde gelişirse transfer yapacağız" diye konuştu.

Semih Kılıçsoy'un gelişiminden mutlu olduğunu kaydeden Uçar, "Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda yetişmiş en yetenekli Türk oyunculardan. Teklifler zaten başladı. Vicenzo Montella da milli kadroya davet edecektir. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var" şeklinde konuştu.

Daniel Amartey'in performansı hakkında yorum yapan Feyyaz Uçar, Amartey'in 6 numara oynadığını biliyoruz. Hatay maçında da çok iyi oynamıştı. İstediğinde iyi bir ön libero olabiliyor. Satışla ilgili hocadan bir şey gelmedi. Ayrılan bazı oyuncularımız var. 11 ve yedeklerden bir ayrılık olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Ghezzal'ın geleceğini Fernando Santos belirleyecek

Aboubakar ve Ghezzal'ın performansları hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Feyyaz Uçar, "Aboubakar'la ilgili süreç diğerleriyle olduğu gibi işleyecek. FIFA oyuncuyu koruyan bir tavır içinde. Kadro dışı diye bir şey yok. Performansından memnun olmasanız bile takımla idmanına müsaade ediyorsunuz. Ghezzal 11'in değişilmez ismi oldu. Aboubakar'dan da aynısını bekliyoruz. Bütün karar Fernando Santos'undur. Ghezzal'ın sözleşmesinde öyle bir şart var. Sezon başı 20'şer maç oynadığı zaman otomatik uzuyor. Bu hocanın tasarrufudur. Önümüzdeki sezon kadrosunda görmek isterse oynatır" açıklamalarında bulundu.

Tayyip Talha Sanuç'un performansının giderek iyiye gittiğini söyleyen Feyyaz Uçar, "Tayyip uzun süre oynamadıktan sonra oynadığı 2 maçta da elinden geleni yaptı. Esik performansından biraz uzak. O da banko oyunculardan biri olacak. Onun güzel gollerini de özledik. Tayyip bizim oyuncumuz. İyi olduğu zaman kadroya girecek, formayı kapacak" diye konuştu.

"Biz adaleti herkes için istiyoruz"

Hakem yönetimi hakkında sorulan soruyu da cevapsız bırakmayan Uçar, "Tüm takımlarımız için adalet istiyoruz. Bugün Rayyan Baniya'nın Semih'e yaptığı hareket aklımıza takıldı. Her takımın haklı olduğunu düşündüğü pozisyonlar var. Biz adaleti herkes için istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL