Beşiktaş: "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam...
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Beşiktaş: "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
Beşiktaş : "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor