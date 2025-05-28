Beşiktaş, Fuat Balkan'ı 55. Ölüm Yıl Dönümünde Andı

Beşiktaş, Fuat Balkan'ı 55. Ölüm Yıl Dönümünde Andı
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Beşiktaş, kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Fuat Balkan'ın 55. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı. Kulüp, vefatını saygıyla andı.

Beşiktaş, kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Fuat Balkan'ın 55. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski başkanlarımızdan Fuat Balkan'ı, vefatının 55. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

İstanbul'da 1909 yılında doğan ve 28 Mayıs 1970'de vefat eden Fuat Balkan, 1918-1923, 1926-1928 ve 1935-1938'de olmak üzere üç dönem Beşiktaş Kulübü başkanlığı yapmıştı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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