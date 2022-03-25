Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı - Haberler

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Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Ismael ile 25.03.2022 tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Valerien Ismael, Beşiktaş, Futbol, Spor, Haberler

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