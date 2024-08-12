Beşiktaş, Francisco Montero ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, 25 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Montero'ya başarılar dileriz.
Beşiktaş, 25 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Konuya ilişkin siyah-beyazlı külübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
2020-2021 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta toplam 46 maça çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 2 gol kaydetti. - İSTANBUL