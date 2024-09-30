Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş-Fibabanka Maçı İstanbul'da Oynanacak

Beşiktaş-Fibabanka Maçı İstanbul'da Oynanacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, 9 Ekim'de Hapoel Shlomo Tel Aviv ile oynayacağı EuroCup maçının İstanbul'da yapılacağını duyurdu. EuroLeague yönetimi, Türk hükümeti ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun güvenlik garantisi vermesiyle bu kararı aldı.

Beşiktaş Kulübü, 9 Ekim Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının EuroLeague yönetimi tarafından İstanbul'da oynanacağına karar verdiğini açıkladı.

EuroCup'ta mücadele eden Beşiktaş, Hapoel Shlomo Tel Aviv oynanacak mücadelenin yeri ile ilgili bilgilendirme paylaştı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT EuroCup 3. hafta müsabakasının Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti. Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun EuroLeague yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından EuroLeague yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir. Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol istanbul Politika Tel Aviv Beşiktaş Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Narin'in babası, ailesini tamamen hayatından çıkarmış
İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular

İsraillilerin toplantısından paylaşılan fotoğraf çok şey anlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montreal'de düzenlenen 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansıyla jüriden 10 tam puan alan ilk jimnastikçi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster? "Daniska" ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Notaları öğreten "Do bir külah dondurma" diye başlayan çocuk şarkısında "Re"den hemen sonra gelen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster? Hangisinin şairi Sezai Karakoç'tur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi kabuklu bir eklem bacaklıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Dinlediğiniz "Belalım Benim" adlı şarkıyı seslendiren kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 2023'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günde ortalama 240 bin taşıt geçerken, bu sayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kaç olmuştur? NBA'de oynayan ilk Türk basketbolcu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı Tuğrul Bey'in abisi, Alparslan'ın babası, Selçuklu Devleti'nin kurucularından olan tarihî kişi kimdir? Elektromotor gücün veya gerilimin birimi hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Al Nassr Al Rayyan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Rayyan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });