Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu 98-77 Yenerek Seride Durumu 2-1'e Getirdi

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Berk Uğurlu 7, Sleva 6, Mathews 25, Terry 4, Needham 4, Allman 7, Plavsic 16, Yiğit Arslan 22, Kerem Konan, Morgan 7

FENERBAHÇE BEKO: Khem Birch 7, Emre Ekşioğlu 3, Hayes 2, Guduric 13, McCollum 7, Baldwin 14, Melli 3, Hall 14, Melih Mahmutoğlu 6, Faruk Biberoviç, Metecan Birsen 8

1'İNCİ ÇEYREK: 22-9

DEVRE: 50-31

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 72-56

5 FAUL ALAN: 35.36 Needham, 38.26 Sleva ( Beşiktaş Fibabanka) - 33.24 Baldwin ( Fenerbahçe Beko )

Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3'üncü maçında Beşiktaş Fibabanka sahasında Fenerbahçe Beko'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Beşiktaş Fibabanka'dan Jonah Mathews oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü görev yaptı. Mücadeleye hücumda daha etkili başlayan Fenerbahçe, 3'üncü dakika geçilirken, skoru 7-0'a getirdi. Mathews önderliğinde hücumda daha etkinliğini arttıran siyah-beyazlılar, 14-0'lık seriyle rakibine cevap verdi: 14-7. Hücumda etkinliğini sürdüren Beşiktaş Fibabanka, Yiğit Arslan'ın 3'lüğüyle ilk periyodu 22-9'luk skorla önde kapattı.

İkinci periyoda daha etkili başlayan ev sahibi Beşiktaş Fibabanka oldu. Hücumda daha etkili bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Yiğit ve Terry'nin iyi oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkarttı. Fenerbahçe ise Baldwin'in sayılarıyla rakibine cevap verdi. Devrenin sonuna doğru hücumda bir kez daha üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, Berk Uğurlu ve Yiğit Arslan'ın 2 üçlük isabetiyle devreye 50-31'lik üstünlükle girdi.

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş; Berk Uğurlu, Morgan ve Sleva ile skor üretirken, Fenerbahçe; Melih Mahmutoğlu, Birch ve Baldwin ile sayı buldu. Televizyon molasına 63-46'lık skorla üstün giden Beşiktaş, son periyoda da 72-56'lık skorla önde girdi.

Final periyodunun ilk bölümlerinde Beşiktaş üst üste hücumlardan boş dönerken Fenerbahçe Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla farkı 11'e kadar indirdi: 72-61. Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle son periyottaki ilk sayılarını atan Beşiktaş, Mathews'in turnikesiyle farkı yeniden 16'ya çıkarttı: 79-63. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadeleyi Beşiktaş Fibabanka 98-77'lik skorla kazanmayı başardı.