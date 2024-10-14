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Beşiktaş Fibabanka EuroCup'ta Ulm'ı Farkla Yendi

Beşiktaş Fibabanka EuroCup'ta Ulm'ı Farkla Yendi
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Beşiktaş Fibabanka, EuroCup A Grubu'ndaki dördüncü maçında Ratiopharm Ulm'ı 107-74 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

EuroCup A Grubu dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Alman ekibi Ratiopharm Ulm'ı 107-74'lük skorla mağlup etti.

Salon: Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Beşiktaş Fibabanka: Kyle Allman 16, Jonah Mathews 15, Derek Needham 9, Dustin Sleva 15, Kerem Konan 2, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 12, Conor Morgan 11, Kelan Martin 12, Emanuel Terry 6, Yağız Aksu, Ata Özbek

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Ratiopharm Ulm: Weidemann 7, Jessup 4, Nicolas Bretzel 4, Herkenhoff 5, Isaiah Roby, Ben Saraf 16, Marcio Santos 10, Tobias Jensen 3, Noa Essengue 19, Nicolas Bretzel 4, Anigbata 2, Klepeisz 4

Başantrenör: Ty Harrelson

1. Periyot: 31-9 (Beşiktaş lehine)

Devre: 61-28

3. Periyot: 89-49 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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