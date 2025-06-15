Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic ile şampiyonluğu hedefliyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde sergilediği başarılı performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 sezon sonra adını finale yazdırdı.

Play-off yarı final serisinde büyük çekişmeye sahne olan eşlemede Anadolu Efes'e 3-2 üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Siyah-beyazlı ekip, son olarak 2011-2012 yılında müzesine götürdüğü ligde yeniden şampiyon olarak, üçüncü kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

Ligde 2016-2017 sezonunda da finale yükselen Beşiktaş Fibabanka, 7 sezon sonra bunu bir kez daha başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olurken, seride 4-0 geride kalarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Alimpijevic, kadronun temellerini ilk sezonunda kurdu

Başantrenör Dusan Alimpijevic, siyah-beyazlı takımdaki ilk yılında bu sezonki kadronun temellerini attı.

Sırp çalıştırıcı, takıma Derek Needham, Jonah Mathews, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan gibi isimleri kattı.

Geçen yıl normal sezonu Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ardından üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, yarı finalde sarı-lacivertli rakibine kaybetmişti.

Türkiye Kupası ve BKT Avrupa Kupası'nda ise etkili bir sezon geçiren siyah-beyazlı takım, iki organizasyona da yarı finalde veda etti.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda final oynadı

Beşiktaş Fibabanka, Bu sezon Dusan Alimpijevic yönetiminde Türkiye Kupası'nda 13 yıl sonra finale yükseldi.

Çeyrek finalde Anadolu Efes'i, yarı finalde de Mersinspor'u geçen siyah-beyazlı takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Beşiktaş, finalde rakibine mağlup oldu ve organizasyonu ikinci olarak tamamladı.

Normal sezonda 14 maçlık galibiyet serisi

Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, bu sezonun başında Dustin Sleva, Conor Morgan, Emanuel Terry'nin yanı sıra ilerleyen haftalarda Uros Plavsic'i de transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Ligde normal sezonda 23 galibiyet alan, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, ikili averajla lider Fenerbahçe'nin ardında kendine yer buldu.

Ortaya koyduğu performansla takdir toplayan Beşiktaş Fibabanka, sezon içerisinde 14 maçlık galibiyet serisi de yakalamayı başardı.

Çeyrek finalde Galatasaray'ı eledi

Beşiktaş Fibabanka, normal sezonun ardından play-off çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşti.

"Kara kartallar", seriyi iç ve dış sahada alınan iki galibiyetle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Anadolu Efes'i geçti

Play-off yarı finalinde ligin en çok şampiyon olan ekibi Anadolu Efes ile eşleşen Beşiktaş, seriye ev sahibi avantajıyla başladı.

İlk maçta rakibine sahasında 90-87 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada yine Akatlar'da Anadolu Efes'i bu kez 27 sayı farklı geçti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan iki müsabakada da senaryo ilk iki maçta olduğu gibi gelişti. Lacivert-beyazlı ekip üçüncü maçı 94-87 kazanırken Beşiktaş, dördüncü mücadeleyi 75-64 yenerek durumu 2-2'te getirdi ve seriyi yeniden Akatlar'a taşıdı.

Serinin beşinci ve son maçında taraftarının da desteğiyle rakibini 82-75 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 3-2 üstünlük kurarak 12 sezon sonra finale yükseldi.

Jonah Mathews son iki maça damga vurdu

Beşiktaş Fibabanka'nın ABD'li şutörü Jonah Mathews, play-off yarı final eşlemesinde gösterdiği performansla ön plana çıktı.

Eşleşmenin ilk karşılaşmasında 11 sayı, 4 asist üreten 27 yaşındaki basketbolcu, ikinci maçta ise 17 sayı, 4 asist kaydetti.

Serinin üçüncü maçında 9 sayı, 3 asist ile takımına katkı veren Mathews, dördüncü müsabakada 25 sayı, 4 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli oyuncu, serinin son maçında da etkili bir oyun ortaya koydu. Mathews, beşinci karşılaşmada 28 sayı ile maçın en skorer ismi olurken takımını da finale çıkarmayı başardı.

Finalde rakip Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko

Beşiktaş, play-off finalinde bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Normal sezonda oynanan iki maçta, ev sahibi takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı.

Toplamda 4 galibiyete ulaşacak ekibin 2024-2025 sezonu şampiyonu olacağı final serisinde Fenerbahçe Beko, ev sahibi takım avantajına sahip.

İki ekip play-off finalinde bir kez karşılaştı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi play-off finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

2016-2017 sezonunda finalde karşılaşan iki ekibin mücadelesinde seriyi 4-0 kazanan sarı-lacivertli takım, şampiyonluğa ulaşmıştı.

İlginç tesadüf

İki takımın bir kez daha play-off finalinde mücadele edecek olması ilginç bir tesadüfe de sahne olacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2016-2017'de finalde karşılaşırken sarı-lacivertliler 4 maçı da yenerek seriyi kazanmış ve şampiyon olmuştu.

Fenerbahçe Beko, aynı sezon THY Avrupa Ligi'nde de tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

7 sezon sonra finalde bir kez daha eşleşen iki takımın mücadelesinden önce sarı-lacivertliler, geçen ay Avrupa Ligi'nde ikinci kez zafere uzanmıştı.

İki kez mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde tarihinde iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı takım, 1974-1975 ve 2011-2012 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

"Kara kartallar", finalde Fenerbahçe'yi geçerek 12 sezon sonra mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.