Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-off ilk maçında mağlup oldu
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-off ilk maçında Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımına 58-57 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 27 Eylül Çarşamba günü Polonya'da yapılacak.
Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Alin Faur (Romanya), Kirile Tvauri (Gürcistan)
Beşiktaş : Melek Uzunoğlu 6, Elif Bayram 8, Krivacevic 12, Lazic 5, Ceyda Conker, Nogic 21, Kübra Sevindik 3, Şevval Kaplan 2, Elif Ülkü
KGHM BC Polkowice: Baric 14, Friskovec 8, Gajda 1, Gertchen 12, Stankovic 15, Collier 2, Fraser 6, Kosla, Kulinska
1 periyot: 24-11
Devre: 35-29
3 periyot: 38-41
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-off ilk maçında Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımına 58-57 mağlup oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 27 Eylül Çarşamba günü Polonya'da yapılacak.