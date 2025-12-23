Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Chobani

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Fenerbahçe : Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz (Dk. 75 Yiğit Efe Demir), İsmail Yüksek, Oğuz Aydın (Dk. 85 Haydar Karataş), Asensio, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu (Dkb. 90 Alaettin Ekici)

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu (Dk. 85 Paulista), Jurasek (Dk. 72 Rıdvan Yılmaz), Salih Uçan (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin (Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz), Abraham

Goller: Dk. 33 ve Dk. 90+1 Cerny ( Beşiktaş ), Dk. 43 Asensio (Penaltıdan) ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 36 Oğuz Aydın, Dk. 61 Bartuğ Elmaz ( Fenerbahçe ), Dk. 39 Devrim Şahin, Dk. 42 Abraham ( Beşiktaş )

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

54. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine ortasına hareketlenen Szymanski, soldan atağa katılan Levent Mercan'a topu aktardı. Levent'ten önce son anda araya giren Emirhan meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi önledi.

55. dakikada Beşiktaş üst üste 2 pozisyon buldu. İsmail Yüksek'in hatasında meşin yuvarlağı kapan Orkun Kökçü ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Tarık topu kornere gönderdi.

Kullanılan korner atışının ardından Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazındaki Orkun Kökçü'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında savunmanın arasından yükselen Emirhan kafayı vurdu, kaleci Tarık köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.

58. dakikada Tarık Çetin bir kez daha gole izin vermedi. Cerny'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içine ortasında Rashica vole vuruş denedi, kaleci Tarık son anda topu kornere çelmeyi başardı.

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Szymanski'nin yerden vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rashica'nın uzun pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Cerny, ceza sahasına girip Oosterwolde'den sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

Siyah-beyazlı ekip deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.