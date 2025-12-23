Beşiktaş, bu sezon ilk kez büyük bir maçı öne geçip kazandı

Haberler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sezon ezeli rakiplerine karşı öne geçip kazandıkları ilk maçı oynadı. Cerny'nin iki golüyle galip gelen Beşiktaş, bu galibiyetle önemli bir motivasyon sağladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig de dahil olmak üzere ezeli rakiplerine karşı ilk kez öne geçtiği bir mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Mücadelenin 33. dakikasında Cerny'nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 43. dakikada Asensio'nun penaltıdan attığı gole engel olamadı. Ancak Cerny, 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Kartal, bu sezon ezeli rakiplerine karşı öne geçtiği bir maçtan ilk kez 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe'yi de Dolmabahçe'de ağırladı. Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Kara Kartal, hakem son düdüğü çaldığında 3-2 kaybetti. Ligin 16. haftasında da Trabzonspor'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3 beraberlikle 1 puana razı olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
