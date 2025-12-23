Haberler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yolculuğuna derbi galibiyetiyle başladı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Vaclav Cerny'nin kritik golleriyle derbiyi kazanan siyah-beyazlılar, bu sezonki ilk derbi galibiyetini elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak kupaya 3 puanla başladı.

Vaclav Cerny'nin 33. dakikada attığı golle derbide 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 43. dakikada Marco Asencio'nun penaltıdan golünü engelleyemedi.

Maçın uzatma dakikalarının başında yeniden sahneye çıkan Cerny, 90+1. dakikada bir kez daha topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk derbi zaferini yaşadı.

Cerny ilk derbi golünü attı

Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı oyuncu Vaclav Cerny, siyah-beyazlılara derbiyi kazandıran isim oldu.

Derbilerdeki ilk gol sevincini Kadıköy'de yaşayan tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla attığı gol sayısını 5'e yükseltti.

Beşiktaş formasıyla ilk golünü Kocaelispor'a atan Cerny, Trabzonspor'la 3-3 sona eren müsabakada iki kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Cerny ayrıca geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atmış, İskoç ekibi karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.

Tecrübeli oyuncu karşılaşmanın sona ermesinin ardından taraftarlarına galibiyet üçlüsü çektiren isim oldu.

Bu sezon ilk kez öne geçtiği derbiyi kazandı

Siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk derbi galibiyetine Ziraat Türkiye Kupası'nda imza attı.

Ligin ilk bölümünde öne geçmesine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibi karşısında 1-0 önde olduğu maçtan 1-1 beraberlikle ayrılırken, Tüpraş Stadı'nda sarı-lacivertlilerle oynanan derbiyi 2-0 öndeyken 3-2 kaybetmişti.

Kadıköy'de bileği bükülmüyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta rakibine 1 kez yenildi.

4'ü lig ve 1'i kupa organizasyonu olmak üzere 5 kez sarı-lacivertlilere konuk olan siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, birer yenilgi ve mağlubiyet aldı.

Bu akşam elde ettiği galibiyetin yanı sıra siyah-beyazlılar, geçen sezon ligde oynanan maçta Gedson Fernandes'in golüyle rakibini mağlup ederek Kadıköy'de oynanan son 2 derbiden galibiyetle ayrıldı. Diğer galibiyetini 2022-2023 sezonunda rakibini 4-2 yenerek elde eden Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalırken 2023-2024 sezonunda 2-1 yenilmişti.

Kupada üstünlüğünü sürdürdü

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü bu sezon da sürdürdü.

İki ekip bu akşam kupada 23. kez karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar 12. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise ikisi hükmen olmak üzere kupadaki 5 derbi maçı kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle sona erdi.

Yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Ligde Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 maçta rakiplerine yenilmeyen Beşiktaş, kupadaki derbi galibiyetiyle birlikte yenilmezlik serisini 7'ye yükseltti.

Tüpraş Stadı'nda sarı-lacivertli rakibine yenildikten sonra Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
